Tarjeta Rosa Tendrá NIP y Podrá Designar un Beneficiario en Guanajuato; Te Decimos Desde Cuando

Para este 2026 la Tarjeta Rosa se bancariza , así lo dio a conocer la gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La actual Tarjeta Rosa dejará de ser valida a partir del 1 de febrero

La mandataria explicó que ahora tendrá un NIP impreso y la activación será más sencilla a través de Banamex, además de que se podrá designar a un beneficiario en caso de fallecimiento.

En abril y mayo se estará entregando la nueva Tarjeta Rosa, ya que la actual tarjeta perderá validez. Por lo que se deberá retirar el dinero, si no lo han hecho a más tardar el 31 de enero para no perderlo.

La tarjeta seguirá entregándose a mujeres de 25 a 45 años, en los meses de junio y noviembre, cada una por 3 mil pesos.

Requisitos para la entrega de la tarjeta rosa

Estos son los requisitos que se necesitan llevar para que se le pueda entregar la Tarjeta Rosa:

- Teléfono celular

- INE física y vigente

- Acta de nacimiento de su hija o hijo registrado

- Comprobante de domicilio (para confirmar datos)

- Copia del INE del beneficiario que se designó

Se ampliará el Hospital Pediatrico de León

La gobernadora también informó que el área del albergue del Hospital Pediátrico de León será ampliado.

Te podría interesar: Daños Materiales y Tráfico fue el Saldo de un Choque Entre Tres Vehículos en León, Guanajuato

Se construirán 3 dormitorios nuevos, 2 baños, salones de usos múltiples, una capilla, obras de drenaje, muro de contención y una barda perimetral.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV