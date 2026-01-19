Muere Joven de 18 Años al Accidentarse en su Motocicleta en la Comunidad de Duarte en León

La mañana de este lunes 19 de enero se registró un fuerte accidente en donde se vio involucrado un motociclista en la comunidad de Duarte en León, Guanajuato.

Fue antes de las 7:00 de la mañana cuando se escuchó un estruendo en la calle La Luz, causando que salieran algunos vecinos de sus casas.

Motociclista queda tirado bajo un árbol

Quienes vieron a un joven que se encontraba tirado debajo de un árbol en la calle principal de la comunidad. Por lo que pidieron el apoyo de paramédicos para que le brindaran atención médica.

Al lugar llegaron elementos de Policía Municipal y Socorristas quienes solo pudieron confirmar que el joven ya se encontraba sin vida.

Joven derrapa su motocicleta y fallece

De acuerdo a los primeros reportes, el joven motociclista derrapó y se impactó contra una casa y al parecer un árbol.

Aparentemente los golpes fueron la causa de su fallecimiento, sin embargo será el personal del SEMEFO quienes revelen la razón de su muerte.

Familiares del joven llegaron al lugar para identificarlo, mientras autoridades estatales levantaban el cuerpo.

