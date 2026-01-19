Muere Joven de 18 Años al Accidentarse en su Motocicleta en la Comunidad de Duarte en León
N+
Un joven de 18 años perdió la vida después de accidentarse cuando manejaba su motocicleta en calles de la comunidad de Duarte en León, Guanajuato.
COMPARTE:
La mañana de este lunes 19 de enero se registró un fuerte accidente en donde se vio involucrado un motociclista en la comunidad de Duarte en León, Guanajuato.
Fue antes de las 7:00 de la mañana cuando se escuchó un estruendo en la calle La Luz, causando que salieran algunos vecinos de sus casas.
Motociclista queda tirado bajo un árbol
Quienes vieron a un joven que se encontraba tirado debajo de un árbol en la calle principal de la comunidad. Por lo que pidieron el apoyo de paramédicos para que le brindaran atención médica.
Al lugar llegaron elementos de Policía Municipal y Socorristas quienes solo pudieron confirmar que el joven ya se encontraba sin vida.
Joven derrapa su motocicleta y fallece
De acuerdo a los primeros reportes, el joven motociclista derrapó y se impactó contra una casa y al parecer un árbol.
Aparentemente los golpes fueron la causa de su fallecimiento, sin embargo será el personal del SEMEFO quienes revelen la razón de su muerte.
Te podría interesar: Accidente Deja a Ocho Soldados Heridos en la San Felipe - Ocampo; Seis Fueron Trasladados
Familiares del joven llegaron al lugar para identificarlo, mientras autoridades estatales levantaban el cuerpo.
Historias recomendadas:
-
Roban Tráiler y Logran Recuperarlo en Celaya; Llevaba 25 Toneladas de Avena
-
Asesinan a Balazos a Cerrajero y a su Perra al Tratar de Defenderlo en el Valtierra en León
-
Eloisa Desapareció al Salir de su Casa en Villa Hermosa en León; Piden Ayuda para Encontrarla
Redacción N+
JIPV