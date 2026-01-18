Eloisa Desapareció al Salir de su Casa en Villa Hermosa en León; Piden Ayuda para Encontrarla

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en conjunto con municipales de León, emitieron una ficha de búsqueda para encontrar o dar con el paradero de Eloisa Guadalupe Vázquez Rodarte, quien se encuentra como desaparecida desde el pasado 2 de enero.

Nota Relacionada: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León; Hombres Armados Huyen

De acuerdo a información brindada por las autoridades de León, los hechos ocurrieron el pasado 2 de enero, donde los familiares de Eloisa Guadalupe Vázquez Rodarte , reportaron ya no tener conocimiento sobre la ubicación de ella.

Se destaca que Eloisa Guadalupe, salió de su casa por la mañana, al parecer rumbo a su trabajo, cuando con el paso de las horas, sus familiares dejaron de tener contacto con ella, acción comenzó a alarmarles.

Horas más tardes, al ver que no regresó a casa, sus familiares notaron que algo ya no andaba bien, por lo que comenzaron a preguntar sobre su paradero a través de algunas amistades, pero no tuvieron resultado positivo positivo.

Al llegar la noche, no dudaron en llamar a los números de emergencia del 9-1-1, con la finalidad de que en un principio se sumaran a las labores de búsqueda, pero no tuvieron algún tipo de respuesta que ayudara.

Interfiere la Fiscalía de Guanajuato para apoyar en su búsqueda

Con el paso de las horas, autoridades de León, también se pusieron en contacto con el área encargada de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato con la finalidad de sumarse a la ayuda para encontrar a Eloisa Guadalupe, emitiendo también oficialmente una ficha de búsqueda.

Asimismo, se compartió que Eloisa cuenta con varios tatuajes, uno en el brazo izquierdo, chamorro y pierna. En cuanto a la ropa, la familia al no ver exactamente el momento en que salió, desconoce el tipo de vestimenta que llevaba puesta.

Historias recomendadas:

NLD