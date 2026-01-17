Roban Tráiler y Logran Recuperarlo en Celaya; Llevaba 25 Toneladas de Avena

Autoridades de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y elementos de la Policía Municipal de Celaya, lograron recuperar la caja de un tráiler que había sido horas antes robado, y el cual transportaba 25 toneladas de avena.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, donde informó sobre el robo de un tráiler cargado con toneladas de avena en la carretera, donde tras este hecho, se dio aviso a las autoridades sobre el atraco cometido.

Ante ello, en Guanajuato se activó la alerta y se dio la notificación de este robo, por lo que se implementaron en diferentes puntos del estado operativos para su búsqueda y así poder recuperar la mercancía.

Fue en Celaya, donde en durante labores de vigilancia preventiva por parte de elementos de la FSPE y policías municipales, lograron ubicar la caja de un tráiler, la cual se encontraba abandonada en una zona deshabitada.

De inmediato, se activaron los protocolos de apoyo, y se estableció un perímetro en la zona con la finalidad de resguardar el área, mientras se investigaba la información de la caja abandonada.

Ahí, se pudo constatar que se trataba del equipo que había sido robado horas, antes, por lo que se procedió a abrir el semirremolque, donde en su interior se pudo confirmar que transportaba 25 toneladas de avena.

Mercancía recuperada en Celaya contaba con valor aproximado de 700 mil pesos

Asimismo, se informó que tras contabilizar la mercancía, que esta tenía un valor superior a los 700 mil pesos y la cual, pertenecía a empresarios del estado de Guanajuato, por lo que se dio a conocer sobre su recuperación.

Es importante mencionar, que también hace un par de días, se logró recuperar en Irapuato un remolque, que transportaba mil 100 cajas de cerveza, cada una con 12 botellas de 940 mililitros, con un valor aproximado de 440 mil pesos.

