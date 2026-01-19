Accidente Deja a Ocho Soldados Heridos en la San Felipe - Ocampo; Seis Fueron Trasladados
Ocho soldados de la Defensa participaron en un accidente teniendo que ser trasladados a varios hospitales, los hechos se registraron en la carretera San Felipe - Ocampo, Guanajuato.
Integrantes de la Defensa sufrieron un accidente cuando circulaban por la carretera San Felipe - Ocampo, Guanajuato.
Fue la tarde del sábado 17 de enero cuando conductores y víctimas del accidente llamaron a la central de emergencias 911.
Soldados se accidentan quedando afuera de la carretera
Los soldados iban a bordo de una camioneta por la carretera federal #51 en el tramo de San Felipe - Ocampo.
Cuando a la altura de la comunidad de Herrerías, el conductor perdió el control del volante causando que se saliera de la carretera.
Ocho soldados iban a bordo de la camioneta por lo que se pedía el apoyo de paramédicos para atender a los heridos.
Seis soldados tuvieron que ser trasladados a diferentes hospitales
Al lugar llegaron personal de diversas corporaciones, quienes encontraron a una camioneta de la Defensa con la parte delantera dañada y varios soldados tirados.
Paramédicos de Cruz Roja y de Protección Civil se encargaron de estabilizar a las víctimas y trasladar a seis soldados a hospitales aledaños tanto de Silao como Irapuato.
Te podría interesar: Eloisa Desapareció al Salir de su Casa en Villa Hermosa en León; Piden Ayuda para Encontrarla
Hasta el momento no se ha informado sobre la mecánica de los hechos, así como los estados de salud de las víctimas.
Redacción N+
JIPV