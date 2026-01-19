Accidente Deja a Ocho Soldados Heridos en la San Felipe - Ocampo; Seis Fueron Trasladados

Integrantes de la Defensa sufrieron un accidente cuando circulaban por la carretera San Felipe - Ocampo, Guanajuato.

Fue la tarde del sábado 17 de enero cuando conductores y víctimas del accidente llamaron a la central de emergencias 911.

Soldados se accidentan quedando afuera de la carretera

Los soldados iban a bordo de una camioneta por la carretera federal #51 en el tramo de San Felipe - Ocampo.

Cuando a la altura de la comunidad de Herrerías, el conductor perdió el control del volante causando que se saliera de la carretera.

Ocho soldados iban a bordo de la camioneta por lo que se pedía el apoyo de paramédicos para atender a los heridos.

Seis soldados tuvieron que ser trasladados a diferentes hospitales

Al lugar llegaron personal de diversas corporaciones, quienes encontraron a una camioneta de la Defensa con la parte delantera dañada y varios soldados tirados.

Paramédicos de Cruz Roja y de Protección Civil se encargaron de estabilizar a las víctimas y trasladar a seis soldados a hospitales aledaños tanto de Silao como Irapuato.

Hasta el momento no se ha informado sobre la mecánica de los hechos, así como los estados de salud de las víctimas.

