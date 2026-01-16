​​Asesinan a Balazos a Cerrajero y a su Perra al Tratar de Defenderlo en el Valtierra en León

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad se registró minutos después de la 1 de la tarde, cuando hombres en una moto asesinaron a balazos a un cerrajero y a su perrita, en León, Guanajuato.

De acuerdo a los primeros reportes de Seguridad Ciudadanía de León, los hechos ocurrieron minutos después de la 1 de la tarde, cuando el cerrajero trabajaba en su local ubicado sobre el Bulevar Valtierra y el Madrazo.

En cierto momento, se acercaron al local, dos hombres a bordo de una motocicleta, donde uno de ellos, sacó de entre sus pertenencias un arma para comenzar a disparar contra el cerrajero, quien poco pudo hacer para esconderse.

En ese momento, la víctima estaba acompañado por una perra, pastor Belga, quien trató de defender a su amo, pero los agresores al ver lo que ocurría, también le dispararon, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Automovilistas y testigos del ataque al ver lo que había ocurrido de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, afirmando que había una persona gravemente herida por impactos de arma de fuego.

Cerrajero fallece al recibir atención médica, su mascota también murió

A los pocos minutos, policías municipales, en compañía de elementos de la Guardia Nacional, llegaron a la zona y al confirmar el ataque, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras acordonaban el área del ataque.

Al llegar los rescatistas, brindaron atención médica al cerrajero, pero poco pudieron hacer, pues no presenta signos vitales, al igual que su mascota, quedando ambos sobre el suelo de la cerrajería.

Al final, personal de la Fiscalía hizo su arribo al lugar al igual que la Semefo, quienes serán los encargados de realizar las indagatorias correspondientes.

