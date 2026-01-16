Don Pedro Murió Bajo el Kiosko del Jardín Allende en León; se Desconoce si Tiene Familia

La mañana de este viernes 16 de enero un adulto mayor fue encontrado sin vida a un lado del kiosko del jardín Allende en el Barrio de San Miguel en León, Guanajuato.

Don Pedro alias “El Rojo”, como era conocido en la zona, era una persona en situación de calle.

Don Pedro llegó a dormir junto al kiosko para ya no despertar

De acuerdo a testigos, el señor se acostó en el lugar para dormir, pero ya no despertó.

Comerciantes de la zona que lo conocían taparon su cuerpo con una cobija y le pusieron algunas veladoras a su alrededor.

Mientras llamaban a las autoridades para que llegaran a resguardar la zona y hacer el levantamiento de Don Pedro.

Se desconoce si Don Pedro cuenta con familiares

Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones para acordonar el área y esperar la llegada de las autoridades estatales.

Por el momento se desconocen las causas de muerte aunque se presume que pudo haber sido por hipotermia.

Te podría interesar: Peregrinos de León, Guanajuato Inician su Camino Hacía la Virgen de San Juan de Los Lagos

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de realizar las indagatorias pertinentes y hacer el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al SEMEFO.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV