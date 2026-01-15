Menor es Apuñalada Cuando se Dirigía a la Secundaria en León; Hay Un Detenido

La tarde del pasado miércoles 14 de enero se registró una movilización de vecinos de la colonia Rizos de La Joya en León, Guanajuato.

En grupos de redes sociales comenzó a circular la información de que en las periferias de la secundaria #23 Rufino Tamayo había pasado algo grave y una menor estaba involucrada.

Niña de 13 años apuñalada se reporta grave de salud

Minutos después se dio a conocer que una menor de 13 años que se dirigía a su secundaria. Cuando caminaba por un terreno baldío un hombre la atacó para abusar de ella y después apuñalarla en el cuello.

Tras la agresión la víctima logró salir del terreno y pedir ayuda, siendo llevada presuntamente en un taxi a un hospital en donde se indicó que está grave de salud.

El presunto responsable fue detenido por vecinos de la zona

Gracias a la pronta reaccionó de los vecinos el responsable pudo ser detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Mientras tanto peritos de la Fiscalía General del Estado acordonaron el lugar de la agresión y recabaron indicios entre ellos la mochila rosa de la estudiante. Por su parte la Secretaría de Educación de Guanajuato no se ha pronunciado con relación a esta agresión.

Los vecinos dicen que la zona de por si es peligrosa y la tierra que es producto de excavaciones de obras que estaban por realizarse ya que comentan es un área de donación pero que desde hace mucho tiempo esta causando problemas y ahora se presto para esta brutal agresión.

Ahora quieren que la tierra se retire para evitar otro incidente de cualquier tipo. Así mismo exigieron a a la autoridad que se castigue al responsable.

