Mujer Fallece Mientras Esperaba el Camión en una Estación de León, Guanajuato

La tarde del pasado martes dentro de una estación del Sistema Integrado de Transporte en León, Guanajuato, falleció una mujer.

Los hechos se registraron dentro de la estación de San Juan Bosco frente a pasajeros que esperaban el camión.

Muerte de mujer causa conmoción entre los pasajeros

La señora de aproximadamente 60 años de edad se desvaneció mientras se encontraba junto a otras personas que también esperaban el camión.

Esto causó conmoción en algunas personas que presenciaron el suceso, otras trataron de ayudar a la señora y otras llamaron a las autoridades.

Al lugar llegaron paramédicos quienes brindaron atención médica a la señora para solo confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Se desconoce la identidad de la mujer que murió esperando el camión en León

De acuerdo a testigos, la señora esperaba el camión de la ruta X04 cuando simplemente se cayó para ya no levantarse.

Autoridades acordonaron el área para que personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) levantaran el cuerpo de la señora.

Te podría interesar: Hombre Muere al Caer de un Barranco de 40 Metros de Altura en Pénjamo; Resbaló al Asomarse

Para llevarla a Guanajuato, Capital a realizarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte. Hasta el momento se desconoce la identidad de la señora.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV