Hombre Muere al Caer de un Barranco de 40 Metros de Altura en Pénjamo; Resbaló al Asomarse

Un hombre cayó desde una altura de 40 metros aparentemente tras precipitarse de manera accidental en la comunidad de Magallanes en Pénjamo, Guanajuato.

Fue el pasado domingo cuando corporaciones de emergencia recibieron el llamado de habitantes de la comunidad señalada.

La víctima se resbaló y cayó de una altura de 40 metros

El accidente ocurrió cuando, según los primeros reportes la víctima se trató de asomar al barranco donde accidentalmente se resbaló y perdió el equilibrio.

La caída fue de aproximadamente 40 metros de altura, por lo que falleció casi de manera inmediata.

Elementos de rescate tardan más de 2 horas en recuperar el cuerpo

El operativo de recuperación del cuerpo fue una labor compleja que se extendió por más de dos horas, involucrando a elementos especializados de la Cruz Roja, Protección Civil y la Policía Municipal.

Los rescatistas tuvieron que utilizar equipo de alta montaña y una canastilla para descender a la agreste zona conocida por ser un punto de interés para alpinistas, logrando extraer el cuerpo ante la imposibilidad de que las autoridades ministeriales accedieran al sitio del impacto.

Te podría interesar: Asesinan a Seis Personas en Dos Ataques en Valle de Santiago, Guanajuato; Había Menores de Edad

El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar las causas exactas de su fallecimiento.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV