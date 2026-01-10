Detienen a Hombre con Más 400 Dosis de Droga en la Colonia Obrera en León, Guanajuato

Gracias a la pronta intervención de la Policía municipal de León, se logró la captura de un hombre que caminaba por la calle de la colonia tal con más de 400 dosis de droga, un arma y varios cartuchos, en León, Guanajuato.

De acuerdo a la información por parte de la Secretaría de Seguridad y paz de Guanajuato y de la Fiscalía del estado, los hechos ocurrieron después de las 6 de la tarde cuando gracias a una denuncia ciudadana se informó sobre la presencia de un hombre armado en la colonia Obrera.

Tras el llamado, varias patrullas se dieron cita a la zona, dónde trataron de ubicar al hombre a través de un operativo, pero en principio no tuvieron resultado positivo por lo que siguieron con los rondines.

Después de un par de minutos, los elementos de Seguridad lograron ubicar a un hombre con las mismas características con las que había sido descrito, por lo que procedieron a acercarse para interrogarlo.

Por su parte, el hombre, al ver las patrullas acercarse, comenzó a correr, acción que llamó la atención de los uniformados, quienes aceleraron su paso para darle alcance unos metros más adelante.

Policía de León le encuentra envoltorios de droga, un arma y cartuchos

En ese momento, los elementos de la Policía comenzaron a interrogar al hombre, quien mostraba una actitud sospechosa, por lo que se procedió a realizarle una revisión de rutina a las pertenencias que traía.

Para sorpresa de las autoridades, el hombre que fue identificado como Alejandro N, traía consigo 250 envoltorios de cristal, 100 dosis piedra y 84 bolsas de mariguana, además de un arma, un cargador y 5 cartuchos útiles.

Lo anterior fue de inmediato asegurado, al mismo tiempo que se detuvo al hombre, quien fue presentado ante las autoridades correspondientes, quienes llevarán a cabo las indagatorias correspondientes.

