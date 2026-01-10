Asesinan a Seis Personas en Dos Ataques en Valle de Santiago, Guanajuato;  Había Menores de Edad

Una fuerte movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad se originó, después de que se reportara a los números de emergencia el ataque armado en dos comunidades de Valle de Santiago, las cuales dejaron como saldo seis personas sin vida.

Los hechos ocurrieron en las comunidades de Los Martínez y Las Cañas, durante la madrugada del sábado, donde en la primera, los elementos de Seguridad, localizaron a dos hombres y a una mujer con diversas heridas de bala, por lo que al llegar los paramédicos, solo se pudo confirmar que ya no contaban con signos vitales.

Ante ello, se solicitó la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien al llegar comenzó con las indagatorias correspondientes para poder así conocer los detalles del ataque en esta zona.

Desafortunadamente, minutos más tarde, también se tuvo conocimiento de otro reporte, donde se informaba de un segundo ataque armado en la localidad de Las Cañas, ubicada casi en los límites con Michoacán, a donde se desplazaron los oficiales del sector.

Ubican el otro ataque donde mataron a tres personas más en Valle de Santiago

El personal de la Policía de Valle de Santiago, en conjunto con elementos de la Guardia Nacional y del Estado, tardaron unos minuto en encontrar la zona, pero al llegar encontraron a tres personas heridas, una de ellas también menor de edad, por lo que se solicitó también el apoyo de los paramédicos.

Al llegar, los rescatistas tuvieron conocimiento de que una de ellas, ya no contaba con signos vitales, mientras que las otras dos, fueron estabilizadas para ser trasladadas al hospital más cercano, pero debido a los impactos de arma de fuego, fallecieron en el traslado.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Guanajuato no ha emitido alguna postura correspondiente, al igual que el alcalde de Valle de Santiago, Israel Mosqueda Gasca, han dicho algo al respecto.

