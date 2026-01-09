Hallan los Restos de Diana y Axel, Fueron Reportados como Desaparecidos en León; Esto se Sabe

Tras varios días de incertidumbre, finalmente han sido identificados los restos de dos jóvenes localizados el pasado martes en un camino rural cerca del bulevar La Luz en León, Guanajuato.

Identifican los cuerpos de Diana Berenice y Axel Emmanuel

Se trata de Diana Berenice, de 18 años, y Axel Emmanuel, de 19 años, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde los últimos días de 2025.

El hallazgo de sus cuerpos en avanzado estado de descomposición confirma el trágico desenlace para ambas familias, cerrando así los protocolos de búsqueda que se habían activado tras su desaparición el 31 de diciembre y el 1 de enero, respectivamente.

El descubrimiento tuvo lugar alrededor de las 8:30 de la mañana en un tramo de terracería situado entre el Eje Metropolitano y el bulevar La Luz, dentro de la colonia fracciones de La Laborcita.

Autoridades siguen las investigaciones por la muerte de Diana y Axel en Guanajuato

Aunque ya se conoce la identidad de las víctimas, las autoridades han mantenido un estricto silencio sobre el posible móvil del crimen y los detalles específicos de la agresión.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de esta joven pareja.

