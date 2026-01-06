Atacan y Matan a Balazos a Mujer en su Casa y Frente a su Familia; Ocurrió en Guanajuato

La tarde del pasado lunes 5 de enero se registró un ataque armado dentro de un domicilio en la colonia Caudillo del Sur en Salamanca, Guanajuato.

Vecinos de la calle Otilio Montaño esquina con Chinameca de Juárez escucharon de manera violenta varias personas entraron a una casa.

La mujer asesinada fue identificada como Lorena

Segundos después detonaron en al menos 5 ocasiones sus armas de fuego, para salir corriendo de la casa, de acuerdo a testigos.

La víctima se encontraba con integrantes de su familia cuando fue atacada, quedando conmocionados al ver los hechos.

Habitantes llamaron de inmediato al número de emergencia 911 pidiendo el apoyo de las autoridades pertinentes.

Paramédicos confirmar el deceso de la víctima del ataque directo

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal, además de Policías Estatales y elementos de la Guardia Nacional.

Paramédicos que acudieron a brindar atención médica, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Después de las primeras indagatorias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicó que la víctima contaba con antecedentes de dos detenciones, además de un proceso penal por robo.

Personal del Servicio Medico Forense (SEMEFO) se encargó de levantar el cuerpo de la mujer para llevarlo a practicarle la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.

