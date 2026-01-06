Persona con Reporte de Desaparición es Localizada Sin Vida en Guanajuato

Integrantes del colectivo de búsqueda “Unidos Buscando Desaparecidos” de Salamanca, Guanajuato informaron de la identidad del cuerpo de una persona desaparecida.

Familiares de personas desaparecidas y autoridades estatales y federales, localizaron el cuerpo en un terreno ubicado en una zona rural.

Colectivo buscaba fosas clandestinas cuando encontraron el cuerpo

Estaban buscando fosas clandestinas, durante la última inspección del año 2025 fue que se logró el hallazgo.

Integrantes del colectivo de búsqueda han aprendido diversas técnicas forenses para la localización, excavación y filtración de tierra para la detección de restos humanos.

Identifican el cuerpo de la persona localizada

El cuerpo que fue encontrado pertenece a Braulio Armando Rodríguez Montalvo de 33 años de edad.

Quien había sido reportado como desaparecido en Salamanca, siendo visto por última vez en la colonia Las Rosas al sur del municipio.

