Inicio Bajio Persona con Reporte de Desaparición es Localizada Sin Vida en Guanajuato

Persona con Reporte de Desaparición es Localizada Sin Vida en Guanajuato

|

N+

-

Colectivo de búsqueda localizó el cuerpo de Braulio Armando Rodríguez Montalvo de 33 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido en Salamanca, Guanajuato.

Persona con Reporte de Desaparición es Localizada Sin Vida en Guanajuato. Foto: N+

Persona con Reporte de Desaparición es Localizada Sin Vida en Guanajuato. Foto: N+

COMPARTE:

Integrantes del colectivo de búsqueda “Unidos Buscando Desaparecidos” de Salamanca, Guanajuato informaron de la identidad del cuerpo de una persona desaparecida

Familiares de personas desaparecidas y autoridades estatales y federales, localizaron el cuerpo en un terreno ubicado en una zona rural. 

Colectivo buscaba fosas clandestinas cuando encontraron el cuerpo 

Estaban buscando fosas clandestinas, durante la última inspección del año 2025 fue que se logró el hallazgo

Integrantes del colectivo de búsqueda han aprendido diversas técnicas forenses para la localización, excavación y filtración de tierra para la detección de restos humanos

Identifican el cuerpo de la persona localizada 

El cuerpo que fue encontrado pertenece a Braulio Armando Rodríguez Montalvo de 33 años de edad. 

Te podría interesar: Hombre Mata a Mujer con Cinco Meses de Embarazo en León, Guanajuato

Quien había sido reportado como desaparecido en Salamanca, siendo visto por última vez en la colonia Las Rosas al sur del municipio.

 

Historias recomendadas: 

 

Redacción N+ 

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Encuentran cuerpo de persona reportada como desaparecida en salamanca guanajuato fue identificada braulio armando rodriguez montalvo