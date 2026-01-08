Atacan a Dos Menores de Edad en la Colonia Emiliano Zapata de Irapuato; Uno de Ellos Murió

La noche del pasado miércoles 7 de enero se denunció un ataque armado dejando a dos personas heridas en la colonia Emiliano Zapata III en Irapuato, Guanajuato.

Fueron habitantes de la calle Plan de Ayala quienes escucharon diversas detonaciones de arma de fuego.

Una de las víctimas falleció en el lugar de los hechos

Por lo que llamaron al 911 pidiendo la ayuda de elementos de rescate y seguridad.



Policías Municipales llegaron al lugar para percatarse de que dos personas se encontraban en el piso, aparentemente dos menores de edad.

Uno de los jóvenes presuntamente ya no presentaba signos vitales, sin embargo, familiares del otro joven, lo llevaron de urgencia a un hospital.

Paramédicos que llegaron a brindar atención médica, solo confirmaron que el menor de entre 14 a 17 años ya había fallecido.

Sobrevive menor al ataque armado en la colonia Emiliano Zapata III

El menor de edad que fue trasladado por particulares alcanzó a llegar al hospital donde le salvaron la vida resultando con heridas graves.

De acuerdo a testigos, los responsables llegaron en una motocicleta a donde estaban varias personas disparando a discreción para después huir.

Agentes estatales se encargaron de realizar las primeras indagatorias para abrir la carpeta de investigación y personal del SEMEFO retiró el cuerpo del menor fallecido.

Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre la detención de los presuntos responsables del ataque.

