Hombre es Asesinado en Tienda de Abarrotes de Guanajuato; Esto se Sabe

El pasado miércoles 7 de enero un hombre fue asesinado a balazos en la entrada de una tienda de abarrotes en la colonia Santa Cecilia, al oriente de León, Guanajuato.

Después de ser atacado por sujetos armados que se desplazaban en motocicleta.

Asesinato causa pánico en habitantes de la colonia Santa Cecilia

El violento incidente se registró en la calle Cisma, esquina con de la Música, generando pánico entre residentes y comerciantes de la zona.

Según testigos, individuos a bordo de una motocicleta negra llegaron al establecimiento y dispararon directamente contra la víctima, quien se disponía a salir del lugar, dejándolo tendido y sin vida.

Inmediatamente después del ataque, los agresores huyeron de la escena.

La víctima del ataque armado permanece como desconocida

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al sitio, confirmando el fallecimiento del hombre en el lugar.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las diligencias correspondientes para recopilar evidencia y comenzar la investigación del homicidio.

Te podría interesar: Dos Jóvenes Mueren en Pelea Callejera Ocurrida en Guanajuato; Esto se Sabe

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida y no se han reportado detenciones relacionadas con este suceso.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV