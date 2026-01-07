Patrulla Embiste y Mata a Motociclista Durante Persecución en Guanajuato; Autoridades Investigan

Una persecución contra presuntos delincuentes derivó en un incidente vial en el que un motociclista perdió la vida tras colisionar con una unidad de la Policía Municipal de Silao.

Motociclista presuntamente circulaba sin luces cuando fue impactado

Los hechos se desencadenaron tras un reporte de asalto en la comunidad de San José del Bosque, lo que movilizó a los oficiales hacia la carretera Romita - Puerto Interior.

Fue durante el trayecto, al ingresar a un camino de terracería rumbo a San Antonio Texas, que ocurrió el impacto contra la víctima.

Quien aparentemente circulaba sin luces impidiendo que el conductor de la patrulla pudiera evadirlo a tiempo.

Policía que conducía la patrulla fue detenido

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya se encuentran realizando los peritajes necesarios en la escena para determinar con exactitud la mecánica del siniestro.

Mientras que el cuerpo del fallecido fue trasladado a Guanajuato, Capital para realizarle la necropsia de ley.

Como parte de los protocolos legales, el elemento policial que conducía la unidad oficial ha sido puesto a disposición del ministerio público en calidad de presentado.

Con el fin de deslindar responsabilidades sobre este suceso que interrumpió el operativo de seguridad.

