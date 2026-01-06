Sentencian a Hombre a 110 Años de Cárcel por Asesinar a Dos Hermanas en Dolores Hidalgo

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en conjunto con el Juez encargado del caso, otorgaron la sentencia de 110 años de Cñárcel a Moisés ‘N’, tras encontrársele culpable de un doble feminicidio en Dolores Hidalgo.

De acuerdo a informes por parte de la Fiscalía de Guanajuato, los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre del 2023, cuando Moisés entró el domicilio de dos hermanas, con la finalidad de hacerles daño.

Ahí, el hombre asesinó a las dos mujeres con un arma blanca para después darse a la fuga, mientras que vecinos, al ver lo que había ocurrido, llamaron a los números de emergencia para denunciar lo ocurrido.

A los pocos minutos, paramédicos llegaron al lugar, pero solo pudieron confirmar que ambas mujeres ya no contaban con signos vitales, por lo que las autoridades montaron un operativo con la finalidad de dar con el agresor.

Afortunadamente, la rápida respuesta de las autoridades ayudó a que el presunto asesino, en ese momento, fuera detenido, siendo identificado como Moisés ‘N’, quien fue presentado ante las autoridades correspondientes.

Le dan 110 años de cárcel por el doble feminicidio de las hermanas

Este hecho acaparó la atención de la ciudadanía, por lo que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comenzó con las indagatorias correspondientes y tras dos años de juicio, se determinó su culpabilidad por el doble asesinato.

En la sentencia se dictó, que Moisés fue acreedor a 55 años de cárcel por cada mujer asesinada esa noche del 11 de diciembre, por lo que su sentencia total es de 110 años, además de una multa económica por reparación de daños.

