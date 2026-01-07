Dos Jóvenes Mueren en Pelea Callejera Ocurrida en Guanajuato; Esto se Sabe

Una riña campal se registró en calles de la colonia Renovación en San Francisco del Rincón, dejando a un menor y un joven sin vida.

Fue la noche del pasado martes 6 de enero cuando varias personas se pelearon en la esquina de las calles 5 de febrero y Salvador.

Identifican a joven que murió en riña ocurrida en Guanajuato

De los golpes pasaron a los disparos que impactaron a dos personas, un menor de 16 años y un joven de 18 años.

Kevin, era el nombre del recién mayor de edad quien falleció en el lugar de los hechos, quedando tendido en la banqueta.

Autoridades investigan muertes tras pelea callejera ocurrida en Guanajuato

Un segundo joven, Cristian Alejandro, de 16 años, fue trasladado de urgencia por particulares al hospital comunitario de San Francisco del Rincón. Pero a pesar de recibir atención médica, perdió la vida minutos después.

Elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo de búsqueda en la zona, pero hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con este doble homicidio.

Personal del SEMEFO (Servicio Médico Forense) se encargó de trasladar los cuerpos para practicarles una autopsia y determinar las causas exactas de muerte.

