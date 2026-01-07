Mujer Abandona un Misil Mortero en Estación de Bomberos en León; La Zona fue Evacuada

Alrededor de las 3:00 de la tarde, una mujer, que aparentemente se dedica a pepenar llegó a la estación de Bomberos Número 6 en Villas de San Juan en León.

Presunta pepenadora abandona un misil mortero en estación de bomberos en León

Las instalaciones de la estación se encuentran sobre el bulevar La Luz hasta donde llegó la presunta pepenadora.

Para dejar afuera lo que aparentemente es un misil mortero, siendo un elemento de bomberos quien vio el proyectil y lo tomó para colocarlo en un contenedor.

De inmediato realizaron el reporte al 911 y la Policía de León llegó como primer respondiente.

La zona fue acordonada por elementos de la policía vial, incluso, cerraron una parte de la avenida, lo que generó caos vehicular, en lo que llegaba el equipo antibombas de Defensa.

El abandono del misil mortero causó la evacuación de la zona de Villas de San Juan

Previo a ello, el lugar fue evacuado por seguridad de las personas que se encontraban a los alrededores.

Fue después de 3 horas, al filo de las 6:00 de la tarde, cuando el explosivo fue retirado de ahí y se abrió la circulación de manera normal.

Se desconoce el paradero de la mujer que abandono el misil mortero, así como la manera en que lo consiguió.

Redacción N+

JIPV