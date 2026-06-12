Explosión en Presunto Polvorín Clandestino Deja Un Lesionado de Gravedad en Peñamiller

La explosión de un presunto polvorín clandestino en Peñamiller dejó una persona gravemente lesionada; autoridades mantienen acordonada la zona e investigan las causas del incidente.

Explota Presunto Polvorín en PeñamillerFoto: N+

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Un polvorín clandestino explota en Peñamiller dejando un lesionado grave. Protección Civil investiga el incidente. Conoce los detalles de este impactante suceso.

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