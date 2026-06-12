Explosión en Presunto Polvorín Clandestino Deja Un Lesionado de Gravedad en Peñamiller

Una persona resultó gravemente lesionada tras la explosión de un presunto polvorín clandestino en la cabecera municipal de Peñamiller, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya.

¿Qué se sabe sobre el incidente?

De acuerdo con el reporte preliminar, la persona herida se encontraba resguardando el lugar al momento de la explosión. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de emergencia al Hospital General de Cadereyta para recibir atención médica especializada.

Tras el incidente, elementos de Protección Civil acudieron al sitio para implementar las medidas de seguridad correspondientes y resguardar la zona, con el objetivo de evitar riesgos adicionales para la población y facilitar las labores de inspección.

El funcionario estatal explicó que, debido a que el lugar operaba presuntamente como un polvorín clandestino, será necesario que el municipio dé vista a las autoridades federales competentes para que realicen las investigaciones correspondientes y determinen posibles responsabilidades.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron la explosión, por lo que las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió el siniestro y verificar las condiciones en las que operaba el inmueble.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que mantendrá el seguimiento del caso en coordinación con las instancias involucradas mientras avanzan las investigaciones.