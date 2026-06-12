A un mes de su captura, fue puesto en libertad José Antonio "N", alias el "Titán", quien es investigado por autoridades federales por su supuesta relación con una red de robo de hidrocarburo a nivel nacional y quien continuará con su proceso legal en su casa.

El "Titán" fue detenido durante un operativo realizado el pasado 9 de mayo en una residencia ubicada en la colonia Portal del Huajuco, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Estuvo internado el pasado fin de semana en el Hospital Universitario debido a complicaciones de salud, pero actualmente se encuentra en su casa.

De acuerdo con los primeros informes, fue en una audiencia donde un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León decretó en la medida cautelar, eliminar la prisión preventiva e imponer el resguardo del detenido en uno de sus domicilios de la ciudad de Monterrey.

Dan fecha de próxima audiencia para José Antonio "N"

José Antonio "N", alias el "Titán”, podrá salir de su domicilio si es necesario hasta seis horas al día por alguna emergencia médica, de acuerdo con lo estipulado por el juez durante la audiencia.

Sin embargo, el presunto delincuente de 39 años de edad, tiene prohibido salir del país, como parte del proceso de investigación por el presunto robo de hidrocarburo a nivel nacional.

La audiencia incidental para determinar si se otorga o no la suspensión definitiva a José Antonio “N”, fue agendada para el próximo 15 de junio de 2026.

SHH