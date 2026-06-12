Liberan al “Titán” tras Captura por Presunto Huachicoleo en Nuevo León; Llevará Proceso en Casa

José Antonio "N", alias el "Titán", continuará con su proceso legal en su casa, después de ser detenido e investigado por su presunta relación con una red de robo de hidrocarburo

Detención de José Antonio "N", alias el "Titán", en Nuevo LeónFoto: Secretaría de Marina

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José Antonio 'N', alias el 'Titán', investigado por robo de hidrocarburo, llevará su proceso en casa tras ser liberado. ¿Qué sigue para él?

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