Aseguran 46 Mil Litros de Huachicol; Hay Tres Detenidos en un Operativo en Cortazar

En dos puntos diferentes en Cortazar, elementos de varias corporaciones de Seguridad, lograron dar con centro de almacenamiento de huachicol.

Tres personas detenidos en estos operativos.Foto: @pazgobgente

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En uno de los puntos, tres personas fueron detenidas.

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