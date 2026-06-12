Aseguran 46 Mil Litros de Huachicol; Hay Tres Detenidos en un Operativo en Cortazar

La dependencia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato, informó a través de un comunicado el aseguramiento de más de 46 mil litros de huachicol y la captura de tres personas en Cortazar.

De acuerdo a los hechos, la misma FSPE informó que fue a través de dos operativos en conjunto que se logró este aseguramiento de combustible, cuando se realizaron acciones de patrullaje en zonas del municipio.

El primero de ellos, fue en la zona de Las Huertas, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato, realizaba acciones de patrulla, cuando notó que cerca de un predio había un fuerte olor a gasolina.

Ante ello, se activaron los protocolos necesarios, destacando que en la inspección preventiva se localizó y aseguró un contenedor metálico con capacidad aproximada de 20 mil litros que almacenaba cerca de 18 mil litros de hidrocarburo.

Ahí, lo logró el aseguramiento de la zona, donde acudieron elementos de más corporaciones de Seguridad, quienes de inmediato implementaron un operativo para resguardar el predio.

Dan con otro punto de almacenamiento de huachicol

Minutos después, en los mismos patrullajes de vigilancia en la colonia Fermín Montenegro, los elementos también detectaron indicios asociados al almacenamiento y transferencia irregular de hidrocarburo en un inmueble de la zona.

Ahí, implementaron las medidas de seguridad correspondientes y resguardar el perímetro, donde se localizaron y aseguraron un contenedor metálico con aproximadamente 18 mil litros de hidrocarburo, un contenedor tipo salchicha enterrado que almacenaba aproximadamente 28 mil litros de hidrocarburo, tres motobombas centrífugas, cinco mangueras especializadas para transferencia de combustible, dos recipientes con capacidad de 20 litros y una camioneta tipo pickup.

Asimismo, se indicó que en este mismo lugar tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad ministerial federal, instancia responsable de determinar su situación jurídica y desarrollar las investigaciones correspondientes.

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