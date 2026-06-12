Apagón Hoy: CFE Lanza Mensaje por Falla Eléctrica en CDMX

La Comisión Federal de Electricidad da mensaje luego de que varias colonias se quedaron sin luz luego de una tormenta

CFE trabaja en restablecimiento de luz ante apagón en CDMX. Foto: @CFEmxCFE trabaja en restablecimiento de luz ante apagón en CDMX. Foto: @CFEmx

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Tormenta deja sin luz a colonias de CDMX. CFE ya restableció el servicio en algunas áreas, pero usuarios aún reportan fallas. ¿Aún sin luz?

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