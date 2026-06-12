Apagón Hoy: CFE Lanza Mensaje por Falla Eléctrica en CDMX

Varias zonas de la Ciudad de México (CDMX) se quedaron sin luz tras una tormenta que azotó la capital, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió un mensaje hoy, 12 de junio de 2026, sobre la situación en las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

En redes sociales, el organismo informó que una tormenta acompañada de fuertes vientos y descargas atmosféricas afectó el suministro de energía en esa área.

Ante ello, comenzó maniobras inmediatas en ambas alcaldías para restablecer el suministro a los usuarios afectados.

“Personal de la Comisión se encuentran realizando la inspección y restablecimiento de los circuitos hasta normalizar el servicio”, publicó anoche, 11 de junio de 2026.

¿Cómo está el servicio de luz hoy?

En tanto, en una publicación este viernes, dio a conocer que ya se restableció al 100% el suministro de energía en algunas zonas de las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

“Con maniobras inmediatas e interrumpidas, la CFE normalizó el servicio a usuarios afectados. Personal de CFE continuará con el monitoreo y estará al pendiente ante cualquier eventualidad”, refirió.

#CFEInforma | Se ha restablecido al 100% el suministro de energía en algunas zonas de las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón que fueron afectadas por una tormenta acompañada de fuertes vientos y descargas atmosféricas el día de ayer.



Con maniobras inmediatas e… pic.twitter.com/0jJYZp1klR — CFEmx (@CFEmx) June 12, 2026

Sin embargo, en respuesta, usuarios de redes sociales pidieron ayuda alrededor del mediodía ante la falta de luz en sus hogares.

La usuaria Yeni López informó que desde las 16:00 horas del jueves no hay luz en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

“Nos urge”, indicó ante las afectaciones derivadas, por ejemplo en el suministro de agua o por los alimentos refrigerados.

Mientras que otros usuarios dijeron que suman varias horas sin luz en la colonia Clavería, en Azcapotzalco; en Santa María la Ribera, San Miguel Chapultepec, entre otras.

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Seguirán las lluvias en CDMX

Según los pronósticos meteorológicos, las lluvias fuertes continuarán en la CDMX.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta tarde se esperan lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

“Dichas precipitaciones podrían originar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida”, alertó el organismo de la Comisión Nacional del Agua.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina detalló que las lluvias fuertes y granizo se podrían registrar entre las 14:00 y las 19:00 horas en el poniente, norte y sur la CDMX.

Y los vientos con rachas fuertes, entre las 14:00 y 20:00 horas en la mayor parte de la capital mexicana.

SPB