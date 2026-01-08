Boletos para DLD en Feria de León 2026: ¿Dónde y Cuándo Será la Entrega de Accesos Gratis?

Como todos los días desde el pasado 30 de diciembre que comenzaron a entregarse los boletos gratuitos para los diversos artistas que se presentarán en la Feria de León 2026.

¿Cuándo inicia la entrega de boletos gratuitos para el concierto de DLD a preregistrados?

A partir de las 9:00 de Ia mañana de hoy jueves 8 de enero, se entregarán a la personas que ya se encuentran registradas los boletos gratuitos para la banda DLD.

Este grupo de rock procedente del Estado de México liderada por Francisco “Paco” Familiar se presentará el próximo 17 de enero a punto de las 8:00 de la noche en la Feria de León 2026.

¿Cómo ganar los boletos para el concierto de DLD en León?

- Ingresar a la página oficial de la Feria de León 2026

- Ve a la sección de “Foro de la Gente presentado por Mazda”

- Regístrate

- Valida el registro por correo electrónico y WhatsApp

Te podría interesar: Mujer Abandona un Misil Mortero en Estación de Bomberos en León; La Zona fue Evacuada

El día de ayer miércoles 7 de enero se terminaron en minutos los boletos gratuitos para Zoé que serán los encargados de dar cierre a la Feria de León 2026 el próximo 4 de febrero.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV