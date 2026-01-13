Restos Humanos Fueron Encontrados en Bolsas de Plástico en Un Predio en Silao

En al menos tres bolsas negras que se utilizan para la basura fueron encontrados restos humanos este lunes, en un predio a la altura de la carretera federal 45 León – Silao.

Recolectores de PET hicieron el hallazgo

De acuerdo con información preliminar, personas recolectoras de pet realizaron el hallazgo, en la comunidad Los Padilla, a unos metros de las vías de comunicación.

El hecho fue reportado el mismo día que la alcaldesa de Silao, Melanie Murillo Chávez, anunció al nuevo secretario de seguridad municipal, a cargo de Rubén Omar Jaramillo Mariscal como titular.

Una mujer se encontró entre las víctimas

Aunque extraoficialmente se mencionó que se trataba de tres cuerpos, entre ellos el de una mujer, no se descartó que pudiera haber más, pero las autoridades no han informado al respecto.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para iniciar con las primeras investigaciones.

La localización de los restos se dio en un contexto de violencia en Guanajuato donde el fin de semana pasado, en menos de 24 horas, asesinaron a 20 personas, entre ellas, al menos tres menores de edad.

