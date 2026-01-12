Tres Menores y Un Adulto Murieron en Distintos Hechos en la Colonia Barlovento en Salamanca

La noche del pasado sábado se registraron diversos ataques en calles de la colonia Barlovento en Salamanca, Guanajuato.

Después de las 9:30 de la noche se presentó el primer ataque armado en la calle Villas Salamanca 400 donde varias personas resultaron heridas.

Por lo que habitantes de la zona denunciaron los hechos a las autoridades quienes se dirigieron al domicilio señalado.

Dos menores de edad mueren a balazos

Al llegar las autoridades se percataron de que había varias personas impactadas por distintos balazos. Paramédicos llegaron a brindar atención médica a los heridos, aunque solamente pudieron confirmar la muerte de 3 personas.

Dos de los asesinados son menores de edad, mientras que la tercer víctima es un adulto identificado como Luis Manuel, se desconoce si los tres son parte de la misma familia.

Otro menor de edad fue asesinado en la misma colonia Barlovento

Más tarde, en calles de la misma colonia Barlovento se registró otro atentado en contra de varias personas. Fue en la calle Puerto Peñasco donde falleció la tercer víctima menor de edad y cuarta en total.

Autoridades acordonaron los lugares de los ataques para que se llevaran a cabo las indagatorias pertinentes.

Mientras que elementos del Servicio Médico Forense realizaban el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a sus instalaciones en Guanajuato, Capital.

A pesar de un operativo de búsqueda, hasta el momento no se ha dado a conocer sobre personas detenidas.

