Ciclista se Desvanece y Fallece Calles de la Colonia Industrial Jerez en León; Iba a Trabajar

La mañana de este lunes 12 de enero se registró la muerte de un hombre en calles de la colonia Industrial Jerez en León, Guanajuato.

Alrededor de las 7:15 de la mañana, un señor conducía su bicicleta sobre la calle Arena Azul casi esquina con Río Conchos.

Hombre se desvanecen y muere en la banqueta junto a su bicicleta

Cuando, de acuerdo a testigos, el ciclista se paró en la banqueta y se desvaneció para ya no poder levantarse. Por lo que habitantes que se percataron de los hechos llamaron a la Central de Emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos de Policía Municipal, quienes encontraron al hombre en el suelo, por lo que acordonaron la zona.

Autoridades investigan las causas de la muerte

Paramédicos de Protección Civil fueron los encargados de brindar atención médica a la persona desvanecida.

Sin embargo, solamente pudieron confirmar que el ciclista ya no contaba con signos vitales, por lo que se informó a las autoridades estatales.

Personal del SEMEFO se encargaron de levantar el cuerpo para trasladarlo a un anfiteatro a practicarle la necropsia de ley.

