Axel Emmanuel Sale de Casa en León y Ya no Regresa, Familiares piden Ayuda para Encontrarlo

Autoridades de municipales de León en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, pide ayuda para buscar al joven de 18 años, Axel Emmanuel Frausto Moreno, quién salió de su casa en la colonia Villas de León, en León y ya no regresó.

De acuerdo al parte de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, Axel Emmanuel salió de su casa el pasado 1 de enero, después de las fiestas año nuevo, con la finalidad de pasar un rato con los amigos, por lo que en ese momento sus papás no notaron nada raro.

Conforme pasaron las horas, por la tarde noche, sus papás dejaron de tener comunicación con Axel Emmanuel, situación que comenzó a alarmarles, pues nunca había dejado de responder mensajes a sus familiares.

Ante ello, sus papás comenzaron a buscarles con amigos y familiares, pero no tuvieron resultados positivo, hecho que les preocupó más, por lo que también comenzaron una campaña de búsqueda a través de las redes sociales.

Con el paso de las horas, sus familiares, al no saber nada sobre Axel Emmanuel, decidieron llamar a los números de emergencia con la finalidad de reportar lo ocurrido al no tener conocimiento sobre el paradero del joven de 18 años

Autoridades municipales y del Estado se unen para buscar a Axel Emmanuel

Ante ello, elementos de Seguridad de León, fueron quienes tuvieron un acercamiento a los familiares de Axel Emmanuel para obtener información sobre el joven y comenzar con una búsqueda en conjunto con las autoridades de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad y Paz.

De igual manera, también emitieron una ficha de búsqueda con datos proporcionados por la familia, dónde se afirma que Axel Emmanuel trae un par de tatuajes en forma de Lobo y Cruz, con los cuales se podría ayudar a su ubicación.

