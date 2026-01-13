Inicio Bajio Explosión de Pirotecnia en Camioneta Deja 10 Heridos en Celaya; Acudían a Un Velorio

Explosión de Pirotecnia en Camioneta Deja 10 Heridos en Celaya; Acudían a Un Velorio

Diez personas heridas, tres de ellas de gravedad es el saldo de la explosión de pirotecnia que transportaban en una camioneta en Celaya, Guanajuato.

Diez Heridos, Tres Graves es el Saldo de Una Explosión de Pirotecnia en una Camioneta en Celaya. Foto: N+

Alrededor de las 5:00 de la tarde del pasado lunes 12 de enero, una camioneta que trasladaba pirotecnia circulaba por la avenida 2 de abril en Celaya, Guanajuato

Cuando de repente a la altura de la calle Tampico, comenzaron a estallar los fuegos pirotécnicos que transportaba. 

Bomberos y Protección Civil extinguieron el fuego 

Testigos y conductores llamaron a las autoridades para que apoyaran a las víctimas. Lo que causó una intensa movilización, mientras los lesionados ya se encontraban abajo de la camioneta

Al lugar llegaron elementos de Bomberos y Protección Civil quienes comenzaron con la extinción de la pirotecnia

La pirotecnia y las víctimas iban a un velorio

Paramédicos atendieron a 10 personas, de las cuales tres de ellas tenían quemaduras de gravedad por lo que fueron trasladados de urgencia a un hospital

Personas que se encontraban en el lugar apoyaban con lo que podían a las víctimas

Integrantes de Protección Civil dieron a conocer que en el lugar se encontraron restos de cigarros, lo que pudo haber sido la causa de la explosión

También se informó que las personas y la pirotecnia se dirigían a un velorio

 

