Explosión de Pirotecnia en Camioneta Deja 10 Heridos en Celaya; Acudían a Un Velorio
N+
Diez personas heridas, tres de ellas de gravedad es el saldo de la explosión de pirotecnia que transportaban en una camioneta en Celaya, Guanajuato.
COMPARTE:
Alrededor de las 5:00 de la tarde del pasado lunes 12 de enero, una camioneta que trasladaba pirotecnia circulaba por la avenida 2 de abril en Celaya, Guanajuato.
Cuando de repente a la altura de la calle Tampico, comenzaron a estallar los fuegos pirotécnicos que transportaba.
Bomberos y Protección Civil extinguieron el fuego
Testigos y conductores llamaron a las autoridades para que apoyaran a las víctimas. Lo que causó una intensa movilización, mientras los lesionados ya se encontraban abajo de la camioneta.
Al lugar llegaron elementos de Bomberos y Protección Civil quienes comenzaron con la extinción de la pirotecnia.
La pirotecnia y las víctimas iban a un velorio
Paramédicos atendieron a 10 personas, de las cuales tres de ellas tenían quemaduras de gravedad por lo que fueron trasladados de urgencia a un hospital.
Personas que se encontraban en el lugar apoyaban con lo que podían a las víctimas.
Integrantes de Protección Civil dieron a conocer que en el lugar se encontraron restos de cigarros, lo que pudo haber sido la causa de la explosión.
Te podría interesar: Fuerte Incendio en Bodegas de Plásticos Alerta a Vecinos de Zona Industrial de León, Guanajuato
También se informó que las personas y la pirotecnia se dirigían a un velorio.
Historias recomendadas:
-
Fuerte Incendio en Bodegas de Plásticos Alerta a Vecinos de Zona Industrial de León, Guanajuato
-
Ciclista se Desvanece y Fallece Calles de la Colonia Industrial Jerez en León; Iba a Trabajar
-
Hombre Muere al Caer de un Barranco de 40 Metros de Altura en Pénjamo; Resbaló al Asomarse
Redacción N+
JIPV