Explosión de Pirotecnia en Camioneta Deja 10 Heridos en Celaya; Acudían a Un Velorio

Alrededor de las 5:00 de la tarde del pasado lunes 12 de enero, una camioneta que trasladaba pirotecnia circulaba por la avenida 2 de abril en Celaya, Guanajuato.

Cuando de repente a la altura de la calle Tampico, comenzaron a estallar los fuegos pirotécnicos que transportaba.

Bomberos y Protección Civil extinguieron el fuego

Testigos y conductores llamaron a las autoridades para que apoyaran a las víctimas. Lo que causó una intensa movilización, mientras los lesionados ya se encontraban abajo de la camioneta.

Al lugar llegaron elementos de Bomberos y Protección Civil quienes comenzaron con la extinción de la pirotecnia.

La pirotecnia y las víctimas iban a un velorio

Paramédicos atendieron a 10 personas, de las cuales tres de ellas tenían quemaduras de gravedad por lo que fueron trasladados de urgencia a un hospital.

Personas que se encontraban en el lugar apoyaban con lo que podían a las víctimas.

Integrantes de Protección Civil dieron a conocer que en el lugar se encontraron restos de cigarros, lo que pudo haber sido la causa de la explosión.

También se informó que las personas y la pirotecnia se dirigían a un velorio.

