Inicio Bajio Fuerte Incendio en Bodegas de Plásticos Alerta a Vecinos de Zona Industrial de León, Guanajuato

Fuerte Incendio en Bodegas de Plásticos Alerta a Vecinos de Zona Industrial de León, Guanajuato

Se registra un fuerte incendio dentro de dos bodegas de plásticos ubicadas en la Julián de Obregón en León, Guanajuato, lo que tiene en alerta a vecinos de la zona.

Alrededor de las 5:30 de la mañana se registró un fuerte incendio en dos bodegas de plásticos ubicadas en la zona conocida como Industrial Julián de Obregón en León.

Personal de las bodegas en cuanto se percataron del incendio trataron de combatirlo, mientras pedían apoyo a personal de rescate

Se desconocen aún las causas que generaron este fuerte incendio 

Bomberos y personal de Protección Civil respondieron el llamado dirigiéndose a la avenida de Los Industriales a unos metros del libramiento Morelos

Donde se tuvo que cerrar un tramo de la vialidad para poder realizar las labores de extinción del fuego. Las llamas alcanzaron más de los 5 metros de altura, por lo que se podían ver desde varios metros de distancia

Bomberos controlaron el fuego evitando una mayor afectación

La cercanía de las bodegas y la Central de Bomberos 1 ayudó para que el incendio no se extendiera

A pesar de la magnitud de las llamas no se tuvo que evacuar a ninguno de los habitantes aledaños, ya que el fuego se encuentra dentro de las bodegas

Hasta el momento se desconocen los daños registrados, vehículos quemados, así como las causas del incendio.

 

