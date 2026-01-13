Trabajadores de una Finca, Encuentran a Mujer Sin Vida y con Huellas de Violencia en León

Trabajadores de una finca que llegaban a trabajar en una obra en la colonia Cañón de la India, en León, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, que presentaba huellas de violencia, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia.

De acuerdo a información brindada, los trabajadores llegaban, como cualquier otro día por la mañana, a trabajar en una obra, en una finca, en la colonia antes mencionada, cuando vieron a lo lejos un bulto.

Esto llamó la atención de algunos trabajadores, por lo que al acercarse pensaron en un momento que se trataba de ropa abandonada, pero para su sorpresa, vieron que se trata del cuerpo de una persona.

En ese momento, notaron que se trataba de una mujer, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos, siendo lo primeros en llegar policías municipales de León.

Al llegar los elementos de Seguridad, confirmaron el hallazgo y también pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que acordonaban la zona ante la mirada de los trabajadores y vecinos de la zona.

Cuerpo de mujer en la finca, ya no presentaba signos vitales

A los pocos minutos, los rescatistas llegaron al lugar para brindar atención médica, pero poco pudieron hacer, pues solo confirmaron que el cuerpo de la mujer ya no presentaba signos vitales desde hace un par de horas.

Ante ello, se llamó al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, al igual que a Semefo, con la finalidad de comenzar con las indagatorias correspondientes, para después realizar el levantamiento de cuerpo, afirmando que hasta ese momento, no se tenía identificada a la víctima.

