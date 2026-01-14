Asesinan a Fisicoculturista al Llegar a su Casa en León; Venía de Entrenar

Vecinos de la colonia San Miguel de León, escucharon que venían de la calle varias detonaciones de arma de fuego, por lo que al salir, vieron que habían asesinado a su vecino Juan Pablo Torres Macías ‘El Pipiz'.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron el martes, después de las 7 de la noche, cuando un conocido fisicoculturista, de nombre Juan Pablo Torres Macías, mejor conocido como ‘El Pipiz’, llegaba a su casa.

Al bajar de su coche y dirigirse a la puerta de su vivienda, dos hombres abordo de una moto se acercaron, donde uno de ellos, sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego y sin mediar palabra, comenzó a dispararle en repetidas ocasiones.

En ese momento, Juan Pablo cayó al suelo, acción que aprovecharon sus agresores para encender la motocicleta y darse a la fuga, mientras que vecinos al escuchar las detonaciones, salieron a la calle para ver que ocurría.

Asimismo, familiares de la víctima también salieron y al ver lo que había pasado, también llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos y pedir el apoyo de los paramédicos.

Juan Pablo recibe atención médica, pero fallece por los impactos de bala

Los primeros en llegar a la escena del ataque, fueron policías municipales, quienes de inmediato con apoyo de la Guardia Nacional implementaron un operativo por la zona con la finalidad de dar con los agresores, pero no tuvieron resultado positivo.

De igual manera, al llegar los rescatistas, brindaron atención médica a Juan Pablo, pero poco pudieron hacer, pues falleció a los pocos minutos, debido a las heridas producidas por los impactos de arma de fuego.

Al final, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato como de Semefo, llegaron al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes para poder dar con los responsables del ataque.

