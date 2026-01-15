Menor es Lesionado a Balazos en la Colonia 12 de Diciembre en Irapuato; Buscaban a su Papá

La noche del miércoles se registró un ataque armado en calles de la colonia 12 de diciembre en Irapuato, Guanajuato.

Menor abre la puerta de su casa y es atacado a balazos

De acuerdo a testigos, dos hombres llegaron en una motocicleta a un domicilio en la calle Legaria en donde preguntaron por un hombre.

Sin embargo, no se encontraba en el domicilio por lo que los agresores dispararon en contra de un menor de entre 7 y 10 años de edad.

Familiares trasladaron al menor lesionado a un hospital

Tras los hechos, familiares del menor lo subieron a una motocicleta en donde los trasladaron a un hospital de manera urgente.

Mientras que los presuntos responsables se daban a la fuga con rumbo desconocido.

Por su parte, las autoridades realizaron un operativo de búsqueda por la zona sin obtener un resultado positivo.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron al lugar para realizar las primeras indagatorias dando apertura a una carpeta de investigación.

