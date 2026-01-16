Peregrinos de León, Guanajuato Inician su Camino Hacía la Virgen de San Juan de Los Lagos

El día de hoy 16 de enero, miles de peregrinos oriundos de León, Guanajuato, comienzan su camino a ver a la Virgen de San Juan de Los Lagos, Jalisco.

El punto tradicional de salida es en la zona conocida como la “Y” sobre el bulevar Insurgentes cerca de la glorieta de La Antorcha en León.

Peregrinos caminarán más de 80 kilómetros hacía San Juan de Los Lagos

Desde las primeras horas de este viernes 16 de enero, miles de personas caminarán por más de 80 kilómetros, depende de cada persona el tiempo en llegar a su destino.

Durante el trayecto se puede encontrar con personas de distintas edades, desde niños hasta adultos mayores, familiares o amigos, incluso algunos van solos.

Corporaciones de seguridad escoltarán a los sanjuaneros durante su trayecto

Elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate municipales estarán al pendiente del camino de los peregrinos hasta su límite con Jalisco.

En la zona de la “Y”, se encontrarán oficiales de tránsito para evitar accidentes en el cruce de los sanjuaneros para el camino de donde inicia el recorrido.

Esta es la primera de varias peregrinaciones hacía San Juan de Los Lagos hasta el 2 de febrero que es el día de la Virgen.

