"Felicidades a Todos": El Mensaje de Sheinbaum por Triunfo de México vs Sudáfrica

Sheinbaum celebra la victoria de la Selección Mexicana 2-0 sobre Sudáfrica en el Mundial

SheinbaumSheinbaum destaca triunfo de la Selección Mexicana en su conferencia matutina de este 12 de junio de 2026. Foto: Gobierno de México

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