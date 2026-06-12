"Felicidades a Todos": El Mensaje de Sheinbaum por Triunfo de México vs Sudáfrica

Durante su conferencia matutina de hoy, 12 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó un mensaje a la Selección Mexicana luego de su triunfo ante el equipo de Sudáfrica. En N+ te compartimos lo que dijo.

La mandataria destacó el ambiente de alegría que se vivió entre los aficionados tras el triunfo del combinado nacional y reconoció el impacto que tuvo el resultado entre las familias mexicanas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mundial 2026 Abarrotó la Ciudad de México: 500 Mil Personas Disfrutaron Eventos

"A quienes queremos a México les va bien en la cancha, en la vida y va bien en la política. Una alegría enorme, la verdad, felicidades a todo el pueblo de México, a todas y todos los mexicanos. El estadio, a la hora que cantaron el himno, muy bonito".

El pasado 11 de junio de 2026, la Selección Mexicana enfrentó en el partido inaugural del Mundial a la de Sudáfrica, a quienes les ganaron 2-0, lo cual provocó que miles de aficionados festejarán en diferentes partes de México.

La victoria fue seguida por aficionados tanto en el estadio como en las distintas zonas habilitadas para la transmisión pública de los partidos, entre ellas el Zócalo capitalino, donde se realizó un Fan Festival con pantallas gigantes y actividades para los seguidores de futbol.

Tras el silbatazo final, aficionados salieron a plazas, avenidas y a distintos espacios públicos para celebrar el triunfo del tricolor.

En la Ciudad de México, cientos de personas se concentraron en el Centro Histórico y en otros puntos de reunión para festejar el debut ganador de la selección anfitriona, mientras que en otras entidades también se reportaron celebraciones en conjunto y reuniones familiares para seguir el encuentro.

Sheinbaum aclara que la FIFA invitó a Salma Hayek

La titular del Ejecutivo federal aclaró que fue una decisión de la FIFA invitar a Salma Hayek a la inauguración del Mundial y no del Gobierno encabezado por ella.

"En ese evento fue una invitación de la FIFA, no es que hubiera representación de los Estados", mencionó.

También, destacó que es una "gran representante de México" y una actriz a la que las y los mexicanos quieren; que ha hecho "películas maravillosas".

FBPT