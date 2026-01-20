Aseguran 20 Toneladas de Ropa de Origen Asiático en Guanajuato; Lo Incautado Suma Más de 5 MDP

Las autoridades estatales y federales lograron interceptar un cargamento masivo de mercancía ilegal en una de las vías de comunicación más importantes de la región.

El camión asegurado con el cargamento portaba placas de Estados Unidos

Mediante un operativo coordinado, agentes de Seguridad Pública y la Guardia Nacional detuvieron a un vehículo pesado en la carretera federal #57, a la altura de San Diego de la Unión, luego de observar maniobra sospechosas.

Tras la inspección rigurosa de la unidad, que portaba placas extranjeras provenientes de Estados Unidos, se descubrió que el remolque escondía un total de 20 toneladas de prendas de vestir de origen asiático.

La documentación de la mercancía resultó ser apócrifa; el conductor fue detenido

Cuyo valor en el mercado se estima en cinco millones de pesos, las cuales no acreditaban su estancia legal en el país.

El conductor del tractocamión, identificado como Rigoberto “N”, fue inmediatamente puesto a disposición de las autoridades competentes tras intentar justificar el traslado con documentación apócrifa.

Redacción N+

JIPV