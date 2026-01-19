​​Encuentran 30 Mil Dosis de Marihuana en Camión de Pasajeros en Salamanca, Guanajuato

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en conjunto con autoridades de Salamanca, decomisaron alrededor de 38 mil dosis de marihuana que eran transportadas en un camión de pasajeros.

De acuerdo al parte informativo que brindó la FSPE, los hechos ocurrieron el domingo en un operativo de rutina, cuando le pidió al conductor que se detuviera a su paso por la carretera de cuota a la altura del municipio de Salamanca.

Lo anterior ocurrió minutos después de las 7 de la noche, cuando los elementos de Seguridad le marcaron el alto al conductor del camión, quien reaccionó de inmediato y no puso resistencia alguna.

Al detenerse, se le pidió al chofer si se podía realizar una inspección de rutina, acción que provocó que comenzará actuar de forma sospechosa, procediendo a realizarse la revisión en ese momento.

En ese momento, los elementos caninos detectaron algo que los inquietó y que provocó que los uniformados se sorprendieran, pues los perros se dirigían al portaequipajes del camión de pasajeros. Ahí se pidió que se abriera.

Encuentran miles de envoltorios escondidos en varias maletas

Ante ello, los elementos de la FSPE comenzaron con una minuciosa inspección, por lo que al revisar las maletas, vieron que al interior había varios envoltorios de una hierba verde, características de la marihuana.

Al final, las mismas autoridades confirmaron que en total habían encontrado 38 mil dosis de marihuana, la cual fue asegurada al mismo tiempo que el chofer del camión quedó detenido para que se comenzara con la investigación correspondiente.

