Indigente Muere en Ataque Armado Cuando Dormía en la Zona Piel de León; no Hay Detenidos

La madrugada del domingo se registró un ataque armado en calles de la “Zona Piel”en León, Guanajuato en contra de una persona en situación de calle.

Eran alrededor de las 3:00 de la mañana cuando se escucharon varias detonaciones por arma de fuego.

El ataque fue cerca de la Central de Autobuses de León

Vecinos de las calles Plan de San Luis y Taxco, se percataron que frente a un local comercial un hombre había sido herido.

Al lugar llegaron elementos de Policía Municipal quienes pidieron el apoyo de socorristas para atender al lesionado. Fue a unos metros de la Central de Autobuses donde se registraron los hechos.

Ángel, es como fue identificado la víctima

Paramédicos se encargaron de confirmar que la víctima ya no se encontraba con signos vitales. Por lo que la zona fue acordonada para evitar la contaminación de pesquisas.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de realizar las indagatorias pertinentes para dar apertura a una carpeta de investigación.

Extraoficialmente se dio a conocer que la persona fallecida respondía la nombre de Ángel.

El ataque fue grabado por cámaras de vigilancia

Cámaras de vigilancia grabaron el momento exacto del ataque en donde se puede ver que le disparan en el estómago para después huir.

El cuerpo de la víctima fue llevado a Guanajuato, Capital a realizarle la necropsia de ley por elementos del Servicio Médico Forense.

