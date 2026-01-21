Carín León Pospone Conciertos en Feria de León por Dengue; Estás Serán las Nuevas Fechas

A un día de su presentación en la Feria de León, el cantante Carín León informó a través de su cuenta oficial que debido a un problema de salud, sus presentaciones programadas para el 22 y 23 de enero, serían pospuestas.

Y es que ha sido la misma compañía de Carín León que debido a que padece dengue, informó que sus presentaciones en la Feria de León serían pospuestas a para los primeros días de febrero.

¿Dónde tendrá presentaciones Carín León?

Es importante destacar que actualmente Carín León se encuentra realizando el Tour México 2026, donde también se presentará en otros lugares como Hermosillo y Las Vegas.

Ante este problema de salud, en el comunicado que comparte la cuenta oficial de Carín León informa que las entradas que fueron adquiridas para estos conciertos seguirán siendo válidas para los próximos, por lo que su validez sigue en pie.

Los conciertos que tenía programados para mañana 22 y 23, serán pospuestas para el 5 y 6 de febrero, aplazándolos solo un par de días en lo que el estado de salud del cantante mejora para continuar con su gira.

Para concluir, en el mismo comunicado, el equipo de Carín León agradece la comprensión de sus seguidores y reitera si compromiso de llevarse a cabo estás presentaciones en la ciudad de León, Guanajuato.

NLD