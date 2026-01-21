Carin León Está Enfermo: ¿Qué Tiene el Cantante Sonorense?
A través de la cuenta oficial del cantante, informaron el cambio de fechas de dos conciertos de Carín León por un problema de salud.
El cantante de regional mexicano, Carin León, recientemente pospuso dos de sus próximos conciertos este 2026 derivado a un problema de salud.
A través de la cuenta Carinleontour confirmaron que los conciertos del 22 y 23 de enero en el Palenque de la Feria de León serán cambiados de fecha porque el artista fue diagnosticado con dengue.
¿Qué fechas de conciertos pospuso?
El hermosillense se presentaría los días 22 y 23 de enero en el Palenque de la Feria de León, sin embargo, por el diagnostico positivo de dengue tendrán nuevas fechas.
El concierto que se llevaría a cabo el 22 de enero ahora será el próximo 5 de febrero, y la fecha del 23 de enero fue removida al 6 de febrero.
En el comunicado hacen énfasis en que la decisión tomada por el cambio de fechas es priorizando la saludad y recuperación del artista, así como la calidad del show que brindará el cantante.
