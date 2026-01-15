¿Qué Artistas Estarán en “La Cura Fest", Festival de Carín León en Hermosillo?; Lista Completa

El festival “La Cura Fest” estará repleto de artistas de alto renombre y reconocidos en el país y serán encabezados por el hermosillense Carin León.

El cantante de regional mexicano organizó su primer festival de música en la ciudad que lo vio nacer para “Agarrar la Cura” y se llevará a cabo el próximo sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Dicho festival será en la Expongan de Hermosillo y se espera una capacidad de más de 40,000 personas durante el evento.

Lista de artistas confirmados en “La Cura Fest”

Para este primera edición del festival, Carin León encabezará el evento junto a los 5 invitados que se darán cita en la capital de Sonora.

Para la primer fecha (sábado 14 de marzo) el hermosillense estará acompañado por Alejandro Sanz y Jelly Roll; así mismo los cantantes Kevin Kaarl, Kany García y el grupo Midland.

El domingo 15 de marzo estarán presentes los mismos artistas salvo a Jelly Roll que será sustituido por la agrupación de regional mexicano Grupo Frontera.

De la misma manera, la cuenta oficial señala que habrá más artistas por anunciar a 2 meses de celebrar esta primera edición de "La Cura Fest".

N+

Historias recomendadas:

JGMR