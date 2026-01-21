Ataque Armado Mata a “El Feyo”, Conocido Pepenador en Parques La Noria en León

Alrededor de las 9:00 de la noche del pasado martes 20 de enero un ataque armado se registró en la colonia Parques La Noria en León, Guanajuato.

Una persona quedó tirada en el suelo en la calle Continental de la colonia mencionada, por lo que vecinos llamaron al número 911.

La víctima fue identificada como “El Feyo” de 28 años de edad

Al lugar llegaron integrantes de Seguridad Publica tanto Municipal como Estatal para resguardar la zona.

Encontrando a un hombre que aparentemente se dedica a la recolección de materiales de plástico.

De acuerdo a vecinos, la víctima es conocido como “El Feyo” quien tenía 28 años de edad y comúnmente recorría la colonia en compañía de sus perros.

Autoridades investigan el ataque armado donde falleció “El Feyo”

Paramédicos que arribaron para brindar atención médica a la persona agredida, solo pudieron confirmar que ya había fallecido.

A pesar de un operativo de búsqueda que se implemento en la zona, no se logró localizar ni detener a los responsables del hecho.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron las indagatorias para comenzar con las investigaciones y esclarecer los hechos.

Mientras personal del SEMEFO levantó el cuerpo de la víctima para trasladarlo a sus instalaciones en Guanajuato, Capital a practicarle la necropsia de ley.

