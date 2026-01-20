​​Abandonan un Cuerpo Sin Vida en un Cajón en León; Vecinos Iban a Tirar Basura y lo Ven

Vecinos de la colonia Brisas del Campestre en León, Guanajuato, al salir a trabajar se vieron sorprendidos cuando encontraron el cuerpo de un hombre sin vida que se encontraba en un cajón de madera y del cual sobresalían sus pies.

Los hechos tuvieron lugar durante los primeros minutos del día, cuando vecinos la zona salieron a trabajar y al pasar por la calle Brisas de Toledo, notaron que algo extraño salía de un cajón de madera, ubicado en un parque de donación.

En ese momento, los presentes se acercaron para ver de que se trataba, confirmando que era el cuerpo de un hombre sin vida que estaba sobre el cajón y del cual sobresalían sus pies, y por lo que decidieron llamar al 9-1-1.

A los pocos minutos, elementos de Seguridad Ciudadana, llegaron a la escena del hallazgo, donde al confirmar que se trataba de un cuerpo, pidieron el apoyo de los paramédicos, así como del personal de la Guardia Nacional.

Asimismo, los uniformados aprovecharon la oportunidad de acordonar el área, mientras que los elementos de Seguridad realizaban un recorrido por la zona, al mismo tiempo que llegaban los rescatistas.

Hombre estaba atorado en la caja de madera y no tenía signos vitales

Al llegar los paramédicos, de inmediato trataron de brindar atención médica, pero el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se pidió la asistencia del personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.



De igual manera, acudió al lugar, el Servicio Médico Forense para comenzar con las indagatorias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo, ante la mirada de los vecinos, quienes no pudieron identificar a la víctima.

