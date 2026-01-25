Cinco Personas Mueren Asesinadas en la Comunidad de Cuatro de Altamira en Salamanca, Guanajuato

A las 2:44 de la tarde del pasado sábado 24 de enero, el Sistema de Emergencias 911, recibió el reporte de un ataque armado en contra de varios hombres en la comunidad del Cuatro de Altamira en Salamanca, Guanajuato.

Por lo que elementos de Seguridad Pública se dirigieron a la comunidad señalada, en donde encontraron a tres hombres tirados en plena calle, por lo que pidieron el apoyo de paramédicos para corroborar signos vitales.

A su llegada, los socorristas solamente pudieron confirmar que ya no contaban con vida, por lo que se dio conocimiento a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Policías encuentran otros dos cuerpos en el camino a la comunidad de Uruétaro

Policías que iban en respuesta al reporte de los hombres asesinados, sobre el camino que conduce a la comunidad de Uruétaro, localizaron a otros dos hombres que ya tampoco contaban con signos de vida.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y cuerpos de emergencia, quienes corroboraron los hechos.

Te podría interesar: Hijo Golpea a su Madre con un Martillo Causándole Heridas Graves; Ocurrió en León, Guanajuato

Integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron los cuerpos a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para realizarles la necropsia de ley.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV