Asesinan a Mujer Frente a Clientes en su Local de Maquinitas en San Francisco del Rincón

Minutos después del medio día, varios jóvenes que jugaban maquinitas en un local en la colonia Santa Rita, en San Francisco del Rincón, fueron testigos de como hombres armados que asesinaron a balazos a la encargada del local.

Los hechos se registraron en la calle Guadalupe Victoria de la colonia Santa Rita, donde la encargada del local, de nombre, Verónica, se encontraba atendiendo a varios jóvenes, cuando de repente, dos motociclistas llegaron.

Sin notar nada raro, la mujer siguió trabajando y observando su local, cuando uno de los hombres en moto, bajó del vehículo y se acercó hasta ella, mientras sacaba de entre sus pertenencias un arma de fuego.

Sin mediar palabra, comenzó a dispararle en repetidas ocasiones, hechos que provocó el pánico entre los clientes, quienes trataron de ponerse a salvo, mientras que el agresor al lograr su cometido regresó a la moto.

En ese momento, vecinos de la zona, al escuchar también las detonaciones por arma de fuego, de inmediato salieron y solo pudieron observar como los motociclistas se daban a la fuga por la misma calle.

Paramédicos llegan y policías acordonan la zona del ataque

Testigos del ataque, no dudaron en llamar a los números de emergencia, siendo la policía municipal la primera en llegar, mientras que elementos de la Guardia Nacional acudieron en cuestión de minutos.

Por su parte, al llegar los paramédicos, brindaron atención médica a la mujer, quien desafortunadamente ya no contaba con signos vitales, por lo que el personal de la Fiscalía de Guanajuato y de la Semefo hicieron acto de presencia, para comenzar con las indagatorias correspondientes.



