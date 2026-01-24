Diez Personas Heridas Dejó un Choque Entre un Camión de Personal y Tren en Celaya, Guanajuato

El pasado viernes se registró en Celaya, Guanajuato a la altura de la comunidad de San Juan de La Vega, un accidente en donde se vieron involucrados un camión de transporte suburbano y el tren.

Conductor de camión intentó ganarle el paso al tren dejando 10 heridos

Los hechos se presentaron en la entrada a la comunidad de San Juan de La Vega, de acuerdo a testigos, el conductor del camión intentó ganarle el paso al tren.

Siendo impactado por la pesada máquina, el estruendo del golpe causó que las personas que pasaban por el lugar comenzaran a ayudar a las víctimas.

Mientras otros llamaban a la Central de Emergencias 911 para pedir el apoyo de unidades de rescate para que arribaran a brindar atención médica.

Una persona resultó con lesiones de gravedad

Al lugar llegaron diversos integrantes de corporaciones de seguridad y rescate quienes comenzaron con las labores para apoyar a las personas que habían resultado con lesiones.

Paramédicos pudieron contar al menos 10 personas con distintas heridas por lo que varios tuvieron que ser trasladados a un hospital.

Se informó que uno de los lesionados presentaba un estado de salud grave por lo que fue llevado a un nosocomio de manera urgente.

Te podría interesar: Hijo Golpea a su Madre con un Martillo Causándole Heridas Graves; Ocurrió en León, Guanajuato

El camión fue retirado de las vías después de algunas horas que duraron los trabajos de rescate, siendo trasladado a una pensión municipal.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV