Mujer Entra a Robar a Adultos Mayores que Rezaban en un Templo en León, Guanajuato

Cámaras de Seguridad en una iglesia ubicada en la colonia San Nicolás, en León, lograron captar el momento en el que una mujer entró y asaltó a vario adultos mayores que se encontraban rezando.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, pero el video comenzó hacerse viral en las redes sociales, donde se puede ver a varios adultos mayores rezando al interior del templo de Nuestra Señora del Rosario.

En cierto momento, una mujer vestida con pantalón de mezclilla azul y una playera blanca entra al lugar y primero se para de frente a una abuelita para exigirle con gritos el dinero y sus pertenencias.

En ese momento, los otros adultos mayores que se encuentran en el lugar notan que algo raro está pasando, pero solo ven a la mujer acercarse para también quitarles el dinero que traían consigo.

Esto ha provocado la indignación de los vecinos de la colonia San Nicolás, quienes reconocen que la inseguridad ha ido a la alza, aunque no pueden creer que hayan asaltado a adultos mayores al interior de la iglesia.

Mujer se sale con el dinero de los adultos mayores caminando tranquilamente

Después de un par de segundos, se puede ver en las imágenes como la mujer después de quitarles el dinero a los adultos mayores, se sale caminando tranquilamente por la puerta principal y perderse entre las calles de la colonia.

Ante ello, Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya hicieron acto de presencia para comenzar con las indagatorias correspondientes para dar con la mujer que les quitó su dinero.

