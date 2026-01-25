Ciclista es Asesinado en Calles de la Colonia Villas de San Cayetano en Irapuato, Guanajuato

​En Irapuato, Guanajuato tres personas murieron en hechos distintos durante el pasado sábado 24 de enero.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la víctima habría respondido al nombre de Jorge, y vestía un pantalón de mezclilla, playera blanca y un suéter oscuro.

De sus homicidas se desconoce toda información pues no hubo detenidos.

Dos personas murieron atropelladas, uno de ellos estaba en silla de ruedas

El primero fue un hombre en silla de ruedas que cruzaba la avenida Mariano J. García a la altura de la salida a Pueblo Nuevo.

La unidad implicada fue la IR-0615 del Sistema del Transporte Público Municipal, su conductor fue detenido en el lugar del accidente por elementos de Tránsito. El hombre murió instantáneamente en el lugar.

Te podría interesar: Diez Personas Heridas Dejó un Choque Entre un Camión de Personal y Tren en Celaya, Guanajuato

Ya por la noche otra persona murió aparentemente atropellada sobre el bulevar Solidaridad a la altura de la colonia Comisión Federal de Electricidad.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV

​